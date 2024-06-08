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Барселона раздумывает над подписанием экс-нападающего Реала

Испания
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Сейчас он выступает за Хетафе

Барселона раздумывает над подписанием экс-нападающего Реала

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В ближайшее время "Барселона" должна решить судьбу 19-летнего нападающего Витора Роке. Игрок нечасто появлялся на поле в этом сезоне при Хави, и вероятно, такая же ситуация будет при Флике. При этом, Роке имеет с клубом долгосрочный контракт - до лета 2031-го года.

Если каталонцы отдадут молодого футболиста в аренду, придется искать нового недорогого нападающего. По сообщениям AS, в списке потенциальных замен находится нападающий "Хетафе" Борха Майораль. Напомним, футболист ранее выступал за "Реал", "Вольфсбург", "Леванте" и "Рому".

В текущем сезоне Майораль забил 17 голов, после чего травма колена привела к преждевременному завершению его кампании. Рыночная стоимость игрока - 14,5 миллионов евро. В 2022-м году он перешел из "Реала" в "Хетафе" за 10 миллионов евро.

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Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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