Куртуа: Когда я не играл, то был спокоен

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился своими мыслями об украинском вратаре Андрее Лунине.

"Это был очень долгий и тяжелый год, но я очень благодарен за поддержку раздевалки, моих товарищей по команде, медицинскому персоналу, тренеров и болельщиков. Я очень счастлив. Я смог завершить сезон с пятью сухими матчами, это было очень хорошо.

Однако, когда я не играл, то был спокоен. Я думаю, что Андрей Лунин провел отличный сезон, и мы должны его поблагодарить, я знал, что с ним все хорошо", — приводит слова Куртуа Sport.es.