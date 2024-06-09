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Куртуа: Когда я не играл, то был спокоен
Был уверен в украинском вратаре
realmadrid.com
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился своими мыслями об украинском вратаре Андрее Лунине.
"Это был очень долгий и тяжелый год, но я очень благодарен за поддержку раздевалки, моих товарищей по команде, медицинскому персоналу, тренеров и болельщиков. Я очень счастлив. Я смог завершить сезон с пятью сухими матчами, это было очень хорошо.
Однако, когда я не играл, то был спокоен. Я думаю, что Андрей Лунин провел отличный сезон, и мы должны его поблагодарить, я знал, что с ним все хорошо", — приводит слова Куртуа Sport.es.
Напомним, за этот сезон Лунин принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых выстоял "на ноль" в 12 играх.
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