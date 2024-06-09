Барселона не может зарегистрировать девять из 25 игроков основной команды - The Athletic

Барселона не может зарегистрировать девять из 25 игроков основной команды, сообщает The Athletic.

По информации издания, из-за существенного превышения лимита расходов на зарплаты (на 130 млн евро), 9 из 25 футболистов, начинавших этот сезон в стартовом составе, не могут быть зарегистрированы на следующий сезон.

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Среди этих девяти игроков: Витор Роке, Серджи Роберто, Маркос Алонсо, Иньиго Мартинес, Ламин Ямал, Пау Кубарси, Алехандр Бальде, Жоау Феликс и Жоау Канселу.

Напомним, "Барселона" из-за финансовых проблем испытала сложности во время регистрации нового главного тренера клуба Ханс-Дитера Флика и его тренерского штаба.