Испания
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Стали известны планы Хави на будущее
Годичный отпуск и в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнениями о своем будущем в карьере тренера.
По информации Sport.es со ссылкой на окружение Хави, 44-летний специалист заинтересован возглавить команду из Английской премьер-лиги, но, только после года перерыва.
Напомним, 24 мая испанский специалист был уволен с должности главного тренера "Барселоны". До этого Хави сам сообщал о желании покинуть команду в конце сезона 2023/24.
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Источник:Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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