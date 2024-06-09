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Стали известны планы Хави на будущее

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Годичный отпуск и в АПЛ

Стали известны планы Хави на будущее

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился мнениями о своем будущем в карьере тренера.

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По информации Sport.es со ссылкой на окружение Хави, 44-летний специалист заинтересован возглавить команду из Английской премьер-лиги, но, только после года перерыва.

Напомним, 24 мая испанский специалист был уволен с должности главного тренера "Барселоны". До этого Хави сам сообщал о желании покинуть команду в конце сезона 2023/24.

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Хави Эрнандес
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Источник:
Sport.es
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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