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Кунде: Я один из ключевых игроков Барселоны, один из лидеров в раздевалке и, прежде всего, я надежный игрок

Испания

Так он ответил на один из вопросов журналиста

Кунде: Я один из ключевых игроков Барселоны, один из лидеров в раздевалке и, прежде всего, я надежный игрок

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Защитник "Барселоны" Жуль Кунде, отвечая на вопрос о том, что он вместе с Гюндоганом являются игроками, которые имеют наибольшее в команде количество минут на поле, рассыпался себе в комплиментах.

"Я один из ключевых игроков „Барселоны“, один из лидеров в раздевалке и, прежде всего, я надежный игрок. Это, пожалуй, одна из вещей, которой я больше всего горжусь. В этом сезоне, за исключением того случая, когда Гави травмировал мое колено, случайно столкнувшись со мной, у меня не было ни одной физической проблемы, на которую я мог бы пожаловаться. Я очень горжусь этим, потому что это плод тяжелого труда.

Я думаю, что именно Тьерри Анри сказал, что трудолюбие и дисциплина - это талант. Мне очень нравится эта идея, потому что я полностью ее разделяю. Я талантливый игрок, но не переполненный талантом, как некоторые говорят. У меня нет огромного преимущества. Поэтому приятно видеть, что мои усилия окупаются. И мне еще легче говорить об этом, потому что в прошлом, когда мне не хватало дисциплины. Я часто расплачивался за это деньгами", - сказал Кунде.

В этом сезоне Кунде провел за "Барселону" 48 матчей, в которых забил 2 гола, отдал 4 ассиста и заработал в пассив 5 желтых карточек.

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Источник:
as.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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