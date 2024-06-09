Кунде: Я один из ключевых игроков Барселоны, один из лидеров в раздевалке и, прежде всего, я надежный игрок

Защитник "Барселоны" Жуль Кунде, отвечая на вопрос о том, что он вместе с Гюндоганом являются игроками, которые имеют наибольшее в команде количество минут на поле, рассыпался себе в комплиментах.

"Я один из ключевых игроков „Барселоны“, один из лидеров в раздевалке и, прежде всего, я надежный игрок. Это, пожалуй, одна из вещей, которой я больше всего горжусь. В этом сезоне, за исключением того случая, когда Гави травмировал мое колено, случайно столкнувшись со мной, у меня не было ни одной физической проблемы, на которую я мог бы пожаловаться. Я очень горжусь этим, потому что это плод тяжелого труда.

Я думаю, что именно Тьерри Анри сказал, что трудолюбие и дисциплина - это талант. Мне очень нравится эта идея, потому что я полностью ее разделяю. Я талантливый игрок, но не переполненный талантом, как некоторые говорят. У меня нет огромного преимущества. Поэтому приятно видеть, что мои усилия окупаются. И мне еще легче говорить об этом, потому что в прошлом, когда мне не хватало дисциплины. Я часто расплачивался за это деньгами", - сказал Кунде.