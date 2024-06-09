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Жоау Феликс: Мое желание понятно, я люблю Барселону и хочу остаться

Испания

Аренда подходит к завершению

Жоау Феликс: Мое желание понятно, я люблю Барселону и хочу остаться

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Аренда вингера Жоау Феликса в "Барселоне" завершается 30-го июня этого года. Игрок рассказал, что вместо возвращения в "Атлетико", предпочел бы остаться в каталонском клубе.

"Я арендованный игрок, это от меня не зависит. Мое желание понятно, я люблю Барселону и хочу остаться.

Мое будущее зависит от нескольких факторов, поэтому посмотрим, что получится", - сказал Феликс для The Nude Project.

В этом сезоне 24-летний Феликс сыграл 44 матча за "сине-гранатовых", забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Рыночная стоимость игрока - около 30-ти миллионов евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Виктор Иванчук
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