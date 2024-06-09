Жоау Феликс: Мое желание понятно, я люблю Барселону и хочу остаться

Аренда вингера Жоау Феликса в "Барселоне" завершается 30-го июня этого года. Игрок рассказал, что вместо возвращения в "Атлетико", предпочел бы остаться в каталонском клубе.

"Я арендованный игрок, это от меня не зависит. Мое желание понятно, я люблю Барселону и хочу остаться. Мое будущее зависит от нескольких факторов, поэтому посмотрим, что получится", - сказал Феликс для The Nude Project.

В этом сезоне 24-летний Феликс сыграл 44 матча за "сине-гранатовых", забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Рыночная стоимость игрока - около 30-ти миллионов евро.