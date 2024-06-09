Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоау Феликс: Мое желание понятно, я люблю Барселону и хочу остаться
Аренда подходит к завершению
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
Аренда вингера Жоау Феликса в "Барселоне" завершается 30-го июня этого года. Игрок рассказал, что вместо возвращения в "Атлетико", предпочел бы остаться в каталонском клубе.
"Я арендованный игрок, это от меня не зависит. Мое желание понятно, я люблю Барселону и хочу остаться.
Мое будущее зависит от нескольких факторов, поэтому посмотрим, что получится", - сказал Феликс для The Nude Project.
В этом сезоне 24-летний Феликс сыграл 44 матча за "сине-гранатовых", забил 10 голов и отдал 6 ассистов. Рыночная стоимость игрока - около 30-ти миллионов евро.
Популярное сейчас
- Динамо договорилось о трансфере колумбийского центрбека - ТаТоТаке
- Малиновский назвал игрока сборной, которому доверил бы решающий пенальти в финале Евро
- Завтра определится судьба Маркевича в Карпатах
- Источник: Флорентино Перес готовит два громких подписания в 2025 году
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- Зинченко вместе з Новою Поштою обеспечат жильем семейство из Бахмута. ВИДЕО