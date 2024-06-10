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Жоау Феликс: У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть Золотой мяч

Испания

Форвард высказался о своём потенциале

Жоау Феликс: У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть Золотой мяч

Фото: Getty Images

Новина українською

Нападающий "Атлетико", выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс оценил свои шансы получить "Золотой мяч".

"Каждый мечтает выиграть "Золотой мяч". Я думаю, что у меня есть необходимые качества, чтобы завоевать его. Я не собираюсь врать. Конечно, некоторые вещи нужно улучшить. Многое должно произойти. Мне 24 года. Надо много работать и верить в это", - сказал португалец в подкасте Nude Project.

На счету 24-летнего Феликс 10 голов и 6 результативных передач в 44 матчах в сезоне 2023-24.

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Атлетико (Мадрид) Золотой мяч Барселона Жоау Феликс
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Источник:
bein Sports
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 10:53
якесь зборище ідіотів в старій шалаві-барсюхі...
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3
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Комментарии 4
avatar
Просто Квашин (Харків)
10.06.2024 в 10:53
якесь зборище ідіотів в старій шалаві-барсюхі...
Ответить
3
0
Dr. House (Поділля)
10.06.2024 в 10:35
Що вони там в ФКБ курять?
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3
0
ВасяКулебяка (Козливка)
10.06.2024 в 09:59
В них там шо курячий грип ? Один каже я лідер я база, а другий каже давайте мені золотого м'яча
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3
0
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Сampeón
10.06.2024 в 11:32
ще бapceлox приповзе буде розпинатися що він майбутній головний редактор юа-футбол
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1
0

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