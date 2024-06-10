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Жоау Феликс: У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть Золотой мяч
Форвард высказался о своём потенциале
Фото: Getty Images
Нападающий "Атлетико", выступающий за «Барселону» на правах аренды, Жоау Феликс оценил свои шансы получить "Золотой мяч".
"Каждый мечтает выиграть "Золотой мяч". Я думаю, что у меня есть необходимые качества, чтобы завоевать его. Я не собираюсь врать. Конечно, некоторые вещи нужно улучшить. Многое должно произойти. Мне 24 года. Надо много работать и верить в это", - сказал португалец в подкасте Nude Project.
На счету 24-летнего Феликс 10 голов и 6 результативных передач в 44 матчах в сезоне 2023-24.
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