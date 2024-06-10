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Присоединились к Пепе Рейне: четыре игрока покинули Вильярреал свободными агентами
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Желтая субмарина" не попала в еврокубки на следующий сезон впервые за несколько лет. Клуб нуждается в "перезагрузке", и мало кто лучше Марселино может осуществить тихую "революцию", которую клуб уже начал, чтобы омолодить команду и вернуться к борьбе за европейские места.
Так, кроме Пепе Рейны, руководство "Вильярреала" решило не продолжать сотрудничество с опытными Хосе Моралесом, Франсисом Кокленом, Этьеном Капу и Альберто Морено. Каждый из них имел большое значение для клуба в течение последних сезонов. Известно лишь, что Хосе Моралес имеет шансы на возвращение в родной "Леванте", а что касается других игроков, то дальнейший их карьерный путь остается неизвестным.
Добавим, что Франсис Коклен провел в этом сезоне 17 матчей в Примере, Этьен Капу - 32 поединка (1+1 по системе гол+пас). Альберто Морено в Ла Лиге появлялся на поле 27 раз (2+2), а Хосе Моралес сыграл 29 игр (7 голов).
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