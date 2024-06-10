  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Жоау Феликс рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Жоау Феликс рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Испания

Ответ нестандартный

Жоау Феликс рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Феликс, который выступает за "Барселону" на правах аренды, назвал лучшего футболиста в истории футбола.

"Лучший игрок в истории футбола? Роналдиньо", – заявил Феликс в интервью для The Nude Project.

Напомним, Роналдиньо является обладателем "Золотого мяча"-2005, а также чемпионом мира в составе сборной Бразилии 2002 года. Наиболее всего "Ронни" запомнился болельщикам выступлениями за "Барселону", "Милан" и "Пари Сен-Жермен".

По теме
yellow-arrow
Мадридский Реал хочет сохранить Дани Себальоса
yellow-arrow
Присоединились к Пепе Рейне: четыре игрока покинули Вильярреал свободными агентами
yellow-arrow
Жоау Феликс: У меня есть необходимые качества, чтобы выиграть Золотой мяч
Роналдиньо футбол лучший игрок Жоау Феликс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости