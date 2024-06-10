Жоау Феликс рассказал, кого он считает лучшим футболистом в истории

Нападающий "Атлетико" и сборной Португалии Жоау Феликс, который выступает за "Барселону" на правах аренды, назвал лучшего футболиста в истории футбола.

"Лучший игрок в истории футбола? Роналдиньо", – заявил Феликс в интервью для The Nude Project.

Напомним, Роналдиньо является обладателем "Золотого мяча"-2005, а также чемпионом мира в составе сборной Бразилии 2002 года. Наиболее всего "Ронни" запомнился болельщикам выступлениями за "Барселону", "Милан" и "Пари Сен-Жермен".