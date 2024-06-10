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Мадридский Реал хочет сохранить Дани Себальоса

Испания

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Мадридский Реал хочет сохранить Дани Себальоса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После победы "сливочных" в Лиге чемпионов, испанская команда будет иметь дополнительные международные турниры в следующем сезоне (клубный чемпионат мира, Суперкубок УЕФА). Учитывая еще внутренние соревнования и участие в еврокубке, руководство "Реала" понимает, что ему нужно иметь широкую скамейку, чтобы играть на нескольких фронтах в течение всего сезона.

Сообщается, что мадридцы стремятся удержать Дани Себальоса, несмотря на то, что в этом сезоне он в очередной раз играет абсолютно второстепенную роль в команде. В "Реале" считают, что полузащитник может быть очень полезным для Карло Анчелотти, особенно после недавнего заявления Тони Крооса о том, что он повесит бутсы на гвоздь после Чемпионата Европы в Германии. На сегодня в планах "сливочных" нет трансфера испанского полузащитника, если только на "Сантьяго Бернабеу" не поступит крупное предложение по андалузскому футболисту.

Добавим, что в этом сезоне Дани Себальйос провел 27 матчей, где отметился голом и 2 передачами.

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Реал (Мадрид) Дани Себальос
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Гресь
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