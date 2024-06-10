Анчелотти: Клубный чемпионат мира? Реал не будет участвовать в этом турнире

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб откажется от участия в клубном чемпионате мира — 2025.

"ФИФА забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч "Реала" приносит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Это плохо.

"Реал", как и другие клубы, откажутся от приглашения", – сказал итальянский специалист в интервью Il Giornale.