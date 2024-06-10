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Анчелотти: Клубный чемпионат мира? Реал не будет участвовать в этом турнире

Испания

Слишком нерационально

Анчелотти: Клубный чемпионат мира? Реал не будет участвовать в этом турнире

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти заявил, что мадридский клуб откажется от участия в клубном чемпионате мира — 2025.

"ФИФА забывает, что футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире. Один матч "Реала" приносит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту сумму за весь турнир. Это плохо.

"Реал", как и другие клубы, откажутся от приглашения", – сказал итальянский специалист в интервью Il Giornale.

Напомним, клубный чемпионат мира-2025 пройдёт в обновлённом формате - в нём примут участие 32 команды. Турнир состоится с 15 июня по 13 июля в США.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Клубный чемпионат мира
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Источник:
Il Giornale
Опубликовал: Александр Бураков
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