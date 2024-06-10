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Гвардиола - о возвращении в Барселону: Эта дверь закрыта
Категоричный ответ
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отверг возможность своего возвращения в "Барселону".
- Закрыта ли дверь для вашего возможного возвращения в "Барселону" в будущем?
- Да, эта дверь закрыта", - сказал Гвардиола, отвечая на вопрос журналистов издания COPE.
Напомним, Гвардиола возглавлял "Барселону" с 2008 по 2012 год. У руля "сине-гранатовых" испанский специалист завоевал 14 титулов, 2 из которых - Лига чемпионов.
????Pep Guardiola:— Víctor Navarro (@victor_nahe) June 10, 2024
¿Está la puerta cerrada a entrenar al Barça en el futuro?
“Sí, está cerrada” pic.twitter.com/ujQxQA6XAQ
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