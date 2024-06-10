Гвардиола - о возвращении в Барселону: Эта дверь закрыта

«Барселона» загрузла в боргах!«Барселона» на офіційному сайті опублікувала річний фінансовий звіт, згідно з яким короткостроковий борг каталонського клубу склав близько 730 млн євро, а вся сума заборгованостей синьо-гранатових сягнула майже 1,2 млрд. Розповідаємо, як погіршилась економічна складова топового європейського клубу, що загруз у боргах.Найбільша частина витрат клубу припадає на фонд заробітної плати, який становить 74% бюджету. У «Барселоні» сильно стурбовані ситуацією з контрактами гравців. Саме це й призвело до переговорів про відтермінування та скорочення зарплати футболістів.До того ж, за інформацією іспанського видання COPE, каталонському клубу довелося взяти кредит у банку, щоб виплатити зарплату за пів року своїм гравцям. «Барса» не заплатила їм ні в грудні, ні в січні, пообіцявши погасити заборгованість у лютому.Керівництво синьо-гранатових досі винне іншим клубам 126 млн євро за трансферні угоди, які були здійснені в останні роки. Наприклад, «Барселона» заборгувала 29 млн євро «Ліверпулю» за підписання Філіпа Коутіньйо, 16 млн євро «Аяксу» за Френкі де Йонга, 10 млн євро «Бордо» за Малкома, 21 млн євро «Греміо» за Артура і 11 млн євро «Баварії» за Артуро Відаля. Останні троє вже не виступають за каталонський клуб, а кожен борг вимагає оплати до 30 червня цього року.