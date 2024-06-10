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Трое болельщиков Валенсии приговорены к тюремному сроку за расизм в адрес Винисиуса
Бразилец добился своего
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 10 июня, был вынесен первый приговор за расистские оскорбления в матче чемпионата Испании.
Как сообщает Diario AS, суд приговорил троих болельщиков "Валенсии" к 8 месяцам тюремного заключения из-за оскорбительных высказываний в адрес нападающего "Реала" Винисиуса Жуниора в поединке 35-го тура Ла Лиги против "Валенсии" (0:1) в мае 2023 года.
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Фанаты признаны виновными по статье "Дискриминация по расовому признаку с отягчающими обстоятельствами". Также им запретят посещать футбольные стадионы в течение двух лет и предпишут оплатить все судебные издержки.
Также в связи с этим инцидентом "Валенсия" была оштрафована Королевским футбольным союзом Испании на 45 тысяч евро.
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