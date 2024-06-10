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Стала известно, на какой позиции Флик собирается задействовать Гави в Барселоне

Испания

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Стала известно, на какой позиции Флик собирается задействовать Гави в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик определился с ролью полузащитника Гави в команде.

По информации Mundo Deportivo, немецкий специалист собирается освободить испанца от атакующих действий, и использовать его на позиции второго опорного полузащитника в паре с другим более оборонительным футболистом.

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Напомним, в ноябре 2023 года Гави получил травму крестообразных связок колена. Точная дата восстановления 19-летнего хавбека пока неизвестна.

В прошлом сезоне Гави отметился двумя голами и одной результативной передачей в 15 матчах.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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