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Стала известно, на какой позиции Флик собирается задействовать Гави в Барселоне
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новый главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик определился с ролью полузащитника Гави в команде.
По информации Mundo Deportivo, немецкий специалист собирается освободить испанца от атакующих действий, и использовать его на позиции второго опорного полузащитника в паре с другим более оборонительным футболистом.
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Напомним, в ноябре 2023 года Гави получил травму крестообразных связок колена. Точная дата восстановления 19-летнего хавбека пока неизвестна.
В прошлом сезоне Гави отметился двумя голами и одной результативной передачей в 15 матчах.
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