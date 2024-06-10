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Анчелотти: Меня уже списали после работы в Наполи и Эвертоне

Испания

Возвращение в Мадрид стало поворотным моментом

Анчелотти: Меня уже списали после работы в Наполи и Эвертоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил неудачный период в своей карьере.

"Я сохраняю свою страсть, живу матчами, игрой, своей работой. Я всегда сохранял в себе тот баланс, который был необходим для преодоления не самых лучших моментов.

После работы с "Эвертоном" я пропал с радаров, меня уже списали из-за возраста. То же самое было и в "Наполи", - цитирует специалиста Il Giornale.

Напомним, с "Наполи" Анчелотти работал с 2018 по 2019 год, с "Эвертоном" - с 2019 по 2021. Затем итальянец вновь возглавил "Реал".

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль) Наполи тренер
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Источник:
Il Giornale
Опубликовал: Александр Бураков
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