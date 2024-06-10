Анчелотти: Меня уже списали после работы в Наполи и Эвертоне

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти вспомнил неудачный период в своей карьере.

"Я сохраняю свою страсть, живу матчами, игрой, своей работой. Я всегда сохранял в себе тот баланс, который был необходим для преодоления не самых лучших моментов.



После работы с "Эвертоном" я пропал с радаров, меня уже списали из-за возраста. То же самое было и в "Наполи", - цитирует специалиста Il Giornale.