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Ягоба Аррасате - новый главный тренер Мальорки

Испания

Об этом говорится на официальном сайте клуба

Ягоба Аррасате - новый главный тренер Мальорки

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Это было долгое ожидание, но сегодня "Мальорка" объявила о том, что Ягоба Аррасате станет их новым тренером до 2027 года, заменив на этом посту Хавьера Агирре. Последним местом работы 46-летнего специалиста была "Осасуна", которой он руководил в течение шести лет. С памплонской командой он становился финалистом Кубка Испании в прошлом году, где в итоге уступил мадридскому "Реалу".

"Я думаю, что "Мальорка" - это развивающийся клуб. Последние несколько лет это доказывают. И прежде всего потому, что они предлагают мне уверенность, проект. Я думаю, что когда я получил возможность быть с ними, в конце концов, что нравится тренеру - это чувствовать, что его любят, и они передали этот интерес и этот проект мне", - сказал Аррасате в интервью после подписания соглашения с балеарским клубом.

В "Мальорке" Ягоба Аррасате будет иметь возможность сыграть в Суперкубке Испании в Саудовской Аравии как финалист Копы дель Рей против "Реала", "Барселоны" и "Атлетика" Бильбао.

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Мальорка Осасуна (Памплона) Ягоба Аррасате
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Источник:
ФК Мальорка
Опубликовал: Александр Гресь
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