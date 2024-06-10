"Мои слова были истолкованы не так, как я хотел". Анчелотти снова высказался о Клубном чемпионате мира

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти опроверг свое предыдущее утверждение о том, что команда откажется от участия в Клубном чемпионате мира - 2025.

"В интервью Il Giornale мои слова о клубном чемпионате мира ФИФА были истолкованы не так, как я хотел. Ничто не может быть более далеким от моих интересов, чем отказ от участия в турнире, который, по моему мнению, может стать отличной возможностью продолжить борьбу за большие титулы с "Реалом".

Напомним, что Клубный чемпионат мира - 2025 состоится с 15 июня по 13 июля. В турнире примут участие 32 команды.