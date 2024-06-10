Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Мои слова были истолкованы не так, как я хотел". Анчелотти снова высказался о Клубном чемпионате мира
Специалист поделился своими эмоциями
Фото: Real Madrid/ Helios de la Rubia
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти опроверг свое предыдущее утверждение о том, что команда откажется от участия в Клубном чемпионате мира - 2025.
"В интервью Il Giornale мои слова о клубном чемпионате мира ФИФА были истолкованы не так, как я хотел.
Ничто не может быть более далеким от моих интересов, чем отказ от участия в турнире, который, по моему мнению, может стать отличной возможностью продолжить борьбу за большие титулы с "Реалом".
Напомним, что Клубный чемпионат мира - 2025 состоится с 15 июня по 13 июля. В турнире примут участие 32 команды.
Популярное сейчас
- Маркевич - о сборной Украины: Только позиция левого защитника вызывает вопросы
- Малиновский: Когда переход в Полесье? Не знаю
- Капитан Черноморца попрощался с клубом
- Повысилась трансферная стоимость Лунина, Довбика и Цыганкова, у Яремчука – наоборот
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО