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Барселона хочет подписать талантливого хавбека Манчестер Юнайтед

Испания

Кобби Мейну может сменить клуб

Барселона хочет подписать талантливого хавбека Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Покупка нового центрального полузащитника остается для "Барселоны" главной целью этого лета.

Как сообщает El Nacional, новый главный тренер команды Ханси Флик выбрал на эту роль молодого футболиста "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну.

"Барселона" понимает, что из-за финансовых ограничений они не могут позволить себе прямой трансфер Мейну. Поэтому клуб готов предложить "МЮ" 8,5 миллиона евро плюс вингер Рафинья, которым интересовались "красные дьяволы".

Кобби в сезоне 2023/2024 сыграл 35 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

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Барселона Манчестер Юнайтед Ханси Флик
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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