Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Я не жертва расизма. Я мучитель". Винисиус прокомментировал решение осудить фанатов Валенсии
Жуниор поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал
"Многие призывали меня игнорировать это, тогда как другие говорили, что моя борьба была напрасной и что я должен просто сосредоточиться на игре в футбол. Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я мучитель расистов.
Это первый уголовный приговор в истории Испании. Это исторический момент для всех темнокожих людей. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. Иначе я буду здесь, чтобы вернуть то, что принадлежит мне. Спасибо Ла Лиге и "Реалу" за их помощь в этом. Впереди еще больше".
Популярное сейчас
- Международный турнир. Украина U-23 – Япония U-19 2:1. С максимальным результатом выходим в финал
- Украина U-23 – Япония U-19. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Зеленский об "оккупации" Рыжевки на Сумщине: Это пропагандистская операция, российский флаг уничтожен
- Повысилась трансферная стоимость Лунина, Довбика и Цыганкова, у Яремчука – наоборот
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО