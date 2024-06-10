"Я не жертва расизма. Я мучитель". Винисиус прокомментировал решение осудить фанатов Валенсии

Форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал решение приговорить трех болельщиков "Валенсии" к тюрьме за расистские оскорбления в его адрес во время матча Ла Лиги.

"Многие призывали меня игнорировать это, тогда как другие говорили, что моя борьба была напрасной и что я должен просто сосредоточиться на игре в футбол. Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я мучитель расистов.

Это первый уголовный приговор в истории Испании. Это исторический момент для всех темнокожих людей. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. Иначе я буду здесь, чтобы вернуть то, что принадлежит мне. Спасибо Ла Лиге и "Реалу" за их помощь в этом. Впереди еще больше".