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Азар: Мбаппе может прийти ко мне домой. Поприветствуем его с барбекю в бельгийском стиле

Испания

Заочное приглашение

Азар: Мбаппе может прийти ко мне домой. Поприветствуем его с барбекю в бельгийском стиле

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вингер мадридского "Реала" Эден Азар пригласил в гости звездного новичка "сливочных" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе? Мы собираемся приветствовать его барбекю в бельгийском стиле. В доме есть комната, он может прийти, без проблем", - цитирует бельгийца Madrid Xtra со ссылкой на его интервью TF1.

Напомним, 3 июня Мбаппе заключил пятилетний контракт с "Реалом".

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Эден Азар Килиан Мбаппе
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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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