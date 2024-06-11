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Азар: Мбаппе может прийти ко мне домой. Поприветствуем его с барбекю в бельгийском стиле
Заочное приглашение
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вингер мадридского "Реала" Эден Азар пригласил в гости звездного новичка "сливочных" Килиана Мбаппе.
"Мбаппе? Мы собираемся приветствовать его барбекю в бельгийском стиле. В доме есть комната, он может прийти, без проблем", - цитирует бельгийца Madrid Xtra со ссылкой на его интервью TF1.
Напомним, 3 июня Мбаппе заключил пятилетний контракт с "Реалом".
????️ Eden Hazard: “Mbappé? We’re going to welcome him with a Belgian-style barbecue. There’s a room at the house, don’t worry, he can come.” @telefoot_TF1 pic.twitter.com/9Fkx5AR6xu— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 10, 2024
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