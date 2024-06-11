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Барселона может включить Фати в сделку по звёздному защитнику Байера
Хорошая возможность сбить цену
Sky Sports
"Барселона" возобновила интерес к защитнику "Байера" Джереми Фримпонгу.
По информации издания Sport, каталонский клуб рассматривает кандидатуру нидерландского латераля в качестве потенциальной замены для Жоао Канселу, который с высокой долей вероятности проведёт следующий сезон за пределами "Барселоны".
Отмечается, что в сделку может быть включён вингер "сине-гранатовых" Ансу Фати. Впрочем, сам игрок планирует провести предсезонную подготовку в стане "Барсы".
На счету Фримпонга 14 забитых мячей и 12 результативных передач в 47 матчах в сезоне 2023/24.
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