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Барселона может включить Фати в сделку по звёздному защитнику Байера

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Барселона может включить Фати в сделку по звёздному защитнику Байера

Sky Sports

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"Барселона" возобновила интерес к защитнику "Байера" Джереми Фримпонгу.

По информации издания Sport, каталонский клуб рассматривает кандидатуру нидерландского латераля в качестве потенциальной замены для Жоао Канселу, который с высокой долей вероятности проведёт следующий сезон за пределами "Барселоны".

Отмечается, что в сделку может быть включён вингер "сине-гранатовых" Ансу Фати. Впрочем, сам игрок планирует провести предсезонную подготовку в стане "Барсы".

На счету Фримпонга 14 забитых мячей и 12 результативных передач в 47 матчах в сезоне 2023/24.

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Барселона Ансу Фати Джереми Фримпонг
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Источник:
Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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