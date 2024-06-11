  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Ищут замену Довбику? Жирона начала переговоры по трансферу форварда Браги
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ищут замену Довбику? Жирона начала переговоры по трансферу форварда Браги

Испания

Правда, атакующие показатели несравнимы

Ищут замену Довбику? Жирона начала переговоры по трансферу форварда Браги

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" заинтересована в подписании 24-летнего нападающего португальской "Браги" Абеля Руиса.

По информации maisfutebol, каталонский клуб уже сделал предложение в размере 9 миллионов евро, но "Брага" его отклонила, запросив за своего футболиста 15 млн. евро.

Срок действующего соглашения Руиса с "Брагой" рассчитан до следующего года.

Стоит отметить, что Абель является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне испанец отметился 8 голами и 3 результативными передачами в 45 матчах во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Барселона может включить Фати в сделку по звёздному защитнику Байера
yellow-arrow
Азар: Мбаппе может прийти ко мне домой. Поприветствуем его с барбекю в бельгийском стиле
yellow-arrow
Лунин, Довбик и Цыганков продолжают набирать. Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги
Артем Довбик Брага Жирона Абель Руис
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости