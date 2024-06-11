Ищут замену Довбику? Жирона начала переговоры по трансферу форварда Браги

"Жирона" заинтересована в подписании 24-летнего нападающего португальской "Браги" Абеля Руиса.

По информации maisfutebol, каталонский клуб уже сделал предложение в размере 9 миллионов евро, но "Брага" его отклонила, запросив за своего футболиста 15 млн. евро.

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Срок действующего соглашения Руиса с "Брагой" рассчитан до следующего года.

Стоит отметить, что Абель является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне испанец отметился 8 голами и 3 результативными передачами в 45 матчах во всех турнирах.