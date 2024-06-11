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Фернандо Торрес возглавил вторую команду Атлетико
Нандо решил остаться в системе клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший испанский нападающий Фернандо Торрес назначен главным тренером "Атлетико Б".
"Я нахожусь дома и чувствую огромную ответственность, поскольку решил выйти на этот новый этап. Это были три года постоянного обучения. Для меня этот шаг очень важен. Я хочу быть амбициозным, чтобы каждый день прогрессировать, наилучшим образом справляться с возникающими проблемами, и в то же время знать, что я не тороплюсь", - цитирует Торреса официальный сайт мадридцев.
На этой должности "Эль Ниньо" заменил Луиса Гарсию Тевенета, который со следующего сезона станет ассистентом Диего Симеоне в первой команде "Атлетико".
Ранее Торрес на протяжении трёх лет возглавлял молодёжную команду "матрасников" - "Хувениль А" (до 19 лет).
За время своей профессиональной карьеры Фернандо выступал в таких клубах, как "Атлетико", "Ливерпуль", "Челси", "Милан" и "Саган Тосу".
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