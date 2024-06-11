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Осасуна отклонила предложение Жироны по приобретению Аймара Ороса
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда-сюрприз в последнем розыгрыше Примеры была "Жирона", которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов. Большое количество соревнований в следующей кампании заставило Мичела и его тренерский штаб искать усиление.
Аймар Орос является основным игроком "Осасуны", и несмотря на то, что в этом сезоне он был не в лучшей форме, частично из-за постоянных травм, "Жирона" обратила на него внимание. Каталонский клуб сделал первое предложение за атакующего полузащитника в размере 6 млн евро, впрочем, руководство памплонцев его отклонило. Футболист имеет контракт с "Осасуной" до 2026 года и отступные в размере 28 млн евро. Сейчас клуб негативно относится к возможной продаже своего игрока в "Жирону" этим летом.
Добавим, что Аймар Орос провел в этом сезоне 38 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.
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