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Форвард Реала Родриго получил предложения от двух европейских грандов
Уходить бразилец не намерен
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse
Будущеее нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоэса по-прежнему неопределено.
Как сообщает Marca, бразильский футболист уже получил предложение о переходе в "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", но в то же время не рассматривает вариант ухода из "Реала" этим летом.
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Действующий контракт Родриго со "сливочными" действует до 2028 года. Сумма отступных за Гоэса - один миллиард евро.
В следующем сезоне состав "Реала" пополнит ещё один игрок линии нападения - Килиан Мбаппе.
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