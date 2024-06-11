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Форвард Реала Родриго получил предложения от двух европейских грандов

Испания

Уходить бразилец не намерен

Форвард Реала Родриго получил предложения от двух европейских грандов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse

Новина українською

Будущеее нападающего мадридского "Реала" Родриго Гоэса по-прежнему неопределено.

Как сообщает Marca, бразильский футболист уже получил предложение о переходе в "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен", но в то же время не рассматривает вариант ухода из "Реала" этим летом.

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Действующий контракт Родриго со "сливочными" действует до 2028 года. Сумма отступных за Гоэса - один миллиард евро.

В следующем сезоне состав "Реала" пополнит ещё один игрок линии нападения - Килиан Мбаппе.

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Родриго Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пари Сен-Жермен
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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