Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мальорка проявляет интерес к вингеру Фиорентины
Об этом сообщает Marca
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Этим летом "Мальорка имеет главную цель: подписать атакующего игрока, который дополнит уже имеющихся футболистов - Мурики, Кайла Ларина и Абдона Пратса. В течение нескольких недель "красно-черные" прочесывают рынок в поисках как минимум двух вингеров, чтобы повысить уровень атаки, особенно для усиления флангов, где только Хавьер Льябрес соответствует требованиям.
Среди вариантов уже есть первые кандидаты, особенно за рубежом. Спортивный директор "Мальорки" Пабло Ортелс заинтересовался вингером "Фиорентины" Кристианом Куаме, к которому он проявил очень конкретный интерес, чтобы выяснить условия возможного подписания перехода в клуб. Официальное предложение по ивуарийцу еще не поступало, но он является одним из игроков, которые больше всего нравятся в "Мальорке". Вингер еще имеет один год по контракту, и он не достиг соглашения о продлении контракта с "Фиорентиной". Итальянский клуб в ближайшее время должен решить, каким путем пойти со своим футболистом.
Добавим, что в этом сезоне Кристиан Куаме провел 38 матчей, где отметился двумя голами и одним ассистом.
Популярное сейчас
- Сабо сформировал символический состав желто-синих времен Независимости, а Пятова назвал вратарем среднего уровня
- Сборная Ротаня в финале, Дулуб покинул ЛНЗ, Маркевич не уходит из Карпат. Главные новости за 10 июня
- Функционер Стяуа спрогнозировал результат матча Румыния – Украина: Не думаю, что является чем-то необычным
- Вице-президент Митьюлланда: Это невероятное ощущение, когда я вижу, что Довбик и Серлот – два лучших бомбардира Ла Лиги
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО