Мальорка проявляет интерес к вингеру Фиорентины

Этим летом "Мальорка имеет главную цель: подписать атакующего игрока, который дополнит уже имеющихся футболистов - Мурики, Кайла Ларина и Абдона Пратса. В течение нескольких недель "красно-черные" прочесывают рынок в поисках как минимум двух вингеров, чтобы повысить уровень атаки, особенно для усиления флангов, где только Хавьер Льябрес соответствует требованиям.

Среди вариантов уже есть первые кандидаты, особенно за рубежом. Спортивный директор "Мальорки" Пабло Ортелс заинтересовался вингером "Фиорентины" Кристианом Куаме, к которому он проявил очень конкретный интерес, чтобы выяснить условия возможного подписания перехода в клуб. Официальное предложение по ивуарийцу еще не поступало, но он является одним из игроков, которые больше всего нравятся в "Мальорке". Вингер еще имеет один год по контракту, и он не достиг соглашения о продлении контракта с "Фиорентиной". Итальянский клуб в ближайшее время должен решить, каким путем пойти со своим футболистом.

Добавим, что в этом сезоне Кристиан Куаме провел 38 матчей, где отметился двумя голами и одним ассистом.