Реал готов продать своего бразильского вингера

Есть вероятность, что бразильский вингер Родриго покинет "Реал Мадрид" во время текущего трансферного окна.

По информации Sport, испанский клуб готов расстаться со своим футболистом, если будет сделано предложение не менее чем 120 миллионов евро.

Родриго в прошлом сезоне сыграл 51 матч, в которых забил 17 голов и отдал 9 ассистов.