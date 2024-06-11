Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал готов продать своего бразильского вингера
Но не менее чем за 120 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse
Есть вероятность, что бразильский вингер Родриго покинет "Реал Мадрид" во время текущего трансферного окна.
По информации Sport, испанский клуб готов расстаться со своим футболистом, если будет сделано предложение не менее чем 120 миллионов евро.
Родриго в прошлом сезоне сыграл 51 матч, в которых забил 17 голов и отдал 9 ассистов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Не Франция и не Англия. Гвардиола назвал двух главных фаворитов Евро-2024
- Без сюрпризов. Ребров огласил заявку сборной Украины на матч против Молдовы
- Повысилась трансферная стоимость Лунина, Довбика и Цыганкова, у Яремчука – наоборот
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн