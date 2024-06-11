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Реал готов продать своего бразильского вингера

Испания

Но не менее чем за 120 миллионов евро

Реал готов продать своего бразильского вингера

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: James Gill - Danehouse

Новина українською

Есть вероятность, что бразильский вингер Родриго покинет "Реал Мадрид" во время текущего трансферного окна.

По информации Sport, испанский клуб готов расстаться со своим футболистом, если будет сделано предложение не менее чем 120 миллионов евро.

Родриго в прошлом сезоне сыграл 51 матч, в которых забил 17 голов и отдал 9 ассистов.

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Источник:
Sport
Опубликовал: Екатерина Власова
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