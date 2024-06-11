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Барселона хочет подписать хавбека Реала Сосьедад, несмотря на финансовые проблемы

Испания

Клуб настроен на трансфер игрока

Барселона хочет подписать хавбека Реала Сосьедад, несмотря на финансовые проблемы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Приход Ханси Флика на должность главного тренера "Барселоны" вдохновил руководство испанского клуба подписать полузащитника, несмотря на то, что финансовые дела клуба довольно плохие.

Как сообщает The Athletic, каталонцы хотят осуществить трансфер полузащитника "Реала Сосьедад" Микеля Мерино. "Барселона" надеется, что игрок не продлит контракт со своим клубом, что приведет к снижению его цены.

Микель в прошлом сезоне Ла Лиги забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах.

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Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Микель Мерино Ханси Флик
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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