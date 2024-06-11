Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона хочет подписать хавбека Реала Сосьедад, несмотря на финансовые проблемы
Клуб настроен на трансфер игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Приход Ханси Флика на должность главного тренера "Барселоны" вдохновил руководство испанского клуба подписать полузащитника, несмотря на то, что финансовые дела клуба довольно плохие.
Как сообщает The Athletic, каталонцы хотят осуществить трансфер полузащитника "Реала Сосьедад" Микеля Мерино. "Барселона" надеется, что игрок не продлит контракт со своим клубом, что приведет к снижению его цены.
Микель в прошлом сезоне Ла Лиги забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах.
Популярное сейчас
- Молдова – Украина. АУДИО онлайн трансляция товарищеского матча
- Яремчук забил Молдове уже на 2-й минуте матча. ВИДЕО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Повысилась трансферная стоимость Лунина, Довбика и Цыганкова, у Яремчука – наоборот
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО
- "Мое вдохновение, моя мотивация, моя любовь, мое все". Лунин после победы в ЛЧ признался в любви своей жене Анастасии. ФОТО