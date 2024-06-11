Барселона хочет подписать хавбека Реала Сосьедад, несмотря на финансовые проблемы

Приход Ханси Флика на должность главного тренера "Барселоны" вдохновил руководство испанского клуба подписать полузащитника, несмотря на то, что финансовые дела клуба довольно плохие.

Как сообщает The Athletic, каталонцы хотят осуществить трансфер полузащитника "Реала Сосьедад" Микеля Мерино. "Барселона" надеется, что игрок не продлит контракт со своим клубом, что приведет к снижению его цены.

Микель в прошлом сезоне Ла Лиги забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах.