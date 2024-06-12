Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Звезда Реала может присоединиться к клубу Криштиану Роналду. Саудиты предлагают 100 млн евро
Что выберет Антонио?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Саудовский "Аль-Наср" собирается заполучить защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера. Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника, клуб, за который выступает Криштиану Роналду, готов предложить немецкому центрбеку четырёхлетний контракт на 100 миллионов евро.
Сам Антонио пока на это предложение не ответил.
В прошлом сезоне 31-летний Рюдигер принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и три результативные передачи.
Популярное сейчас
- Миколенко рассказал о своей травме
- Роналду обновил рекорд среди лучших бомбардиров сборных. Отрыв от Месси увеличивается
- Миколенко: Благодарю всех за поддержку. Восстановлюсь как можно скорее
- Большая чистка. Барселона собирается продать четырех центральных защитников
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО