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Звезда Реала может присоединиться к клубу Криштиану Роналду. Саудиты предлагают 100 млн евро

Испания

Что выберет Антонио?

Звезда Реала может присоединиться к клубу Криштиану Роналду. Саудиты предлагают 100 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Саудовский "Аль-Наср" собирается заполучить защитника мадридского "Реала" Антонио Рюдигера. Об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, клуб, за который выступает Криштиану Роналду, готов предложить немецкому центрбеку четырёхлетний контракт на 100 миллионов евро.

Сам Антонио пока на это предложение не ответил.

В прошлом сезоне 31-летний Рюдигер принял участие в 48 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и три результативные передачи.

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Реал (Мадрид) Аль-Наср контракт Антонио Рюдигер трансфер
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Источник:
Sport
Опубликовал: Александр Бураков
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