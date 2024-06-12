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Замена Мамардашвили? Валенсия усилилась новым голкипером
Македонец сменил клубную прописку внутри Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine
"Валенсия" объявила о трансфере 30-летнего голкипера Столе Димитриевски.
Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2026 года.
К "летучим мышам" македонец присоединился на правах свободного агента, после истечения контракта с "Райо Вальекано".
В прошедшем сезоне Димитриевски принял участие в 37 поединках, пропустив 47 мячей.
???? @Dimitrievski1 ????#BenvingutDimitrievski#ADNVCF pic.twitter.com/NhING38phZ— Valencia CF (@valenciacf) June 12, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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