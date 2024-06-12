  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Замена Мамардашвили? Валенсия усилилась новым голкипером
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Замена Мамардашвили? Валенсия усилилась новым голкипером

Испания

Македонец сменил клубную прописку внутри Ла Лиги

Замена Мамардашвили? Валенсия усилилась новым голкипером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Валенсия" объявила о трансфере 30-летнего голкипера Столе Димитриевски.

Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2026 года.

К "летучим мышам" македонец присоединился на правах свободного агента, после истечения контракта с "Райо Вальекано".

В прошедшем сезоне Димитриевски принял участие в 37 поединках, пропустив 47 мячей.

По теме
yellow-arrow
Карвахаль: желаю Мбаппе провести неудачный Евро
yellow-arrow
Довбик признан лучшим игроком сезона в Жироне
yellow-arrow
Атлетико готов заплатить Жироне за Довбика 40 млн евро
трансфер Столе Димитриевски Георгий Мамардашвили Валенсия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости