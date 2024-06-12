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Моуринью рассказал, кто, по его мнению, станет обладателем Золотого мяча
Специалист высказал свое мнение
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью высказал свое мнение о том, кто станет обладателем "Золотого мяча" в 2024 году.
"Кто выиграет эту индивидуальную награду? Я верю, что Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" получит его", - сказал специалист.
Стала известна дата церемонии вручения "Золотого мяча" в 2024 году. Грандиозное событие состоится 28 октября в Париже в Théâtre du Châtelet.
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Источник:sports keeda
Опубликовал: Екатерина Власова
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