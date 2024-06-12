Моуринью рассказал, кто, по его мнению, станет обладателем Золотого мяча

Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью высказал свое мнение о том, кто станет обладателем "Золотого мяча" в 2024 году.

"Кто выиграет эту индивидуальную награду? Я верю, что Винисиус Жуниор из мадридского "Реала" получит его", - сказал специалист.

Стала известна дата церемонии вручения "Золотого мяча" в 2024 году. Грандиозное событие состоится 28 октября в Париже в Théâtre du Châtelet.