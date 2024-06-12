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Бразильский Палмейрас проявляет интерес к нападающему Бетиса

Испания

Об этом сообщает Marca

Бразильский Палмейрас проявляет интерес к нападающему Бетиса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В следующем сезоне в линии атаки "Бетиса" ожидается не слишком много изменений. В клубе есть Седрик Бакамбу, который восстанавливается после серьезной мышечной травмы, Чими Авила, который готов к предсезонной подготовке, а также Айозе Перес и Ассане Диао. Впрочем, одна из возможных продаж может касаться Виллиана Жозе, чей уход из состава откроет необходимое пространство для подписания нападающего в летнее трансферное окно.

Бразильский "Палмейрас" летом вновь попытается приобрести форварда "Бетиса". Его продажа для испанского клуба может пойти на пользу не только из чисто спортивных соображений, но и из финансовых, учитывая лимит на зарплату. Гипотетический уход Виллиана Жозе должен был бы состояться за сумму чуть более 6 млн евро.

Добавим, что бразильский форвард в прошлом сезоне провел 43 матча, где отметился 14 голами и 6 передачами.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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