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Мерино - об интересе Барселоны: Это комплимент для меня
У Микеля контракт с испанским клубом рассчитан до 2025 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала Сосьедад" Микель Мерино прокомментировал слухи о том, что им интересуется "Барселона".
"Это комплимент для меня, а также это хорошо для моего клуба.
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Приятно слышать, что есть интерес со стороны "Барселоны" ко мне. Это означает, что "Реал Сосьедад" на самом деле делает очень хорошие вещи".
У Микеля контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне Ла Лиги забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах.
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