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Мерино - об интересе Барселоны: Это комплимент для меня

Испания

У Микеля контракт с испанским клубом рассчитан до 2025 года

Мерино - об интересе Барселоны: Это комплимент для меня

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала Сосьедад" Микель Мерино прокомментировал слухи о том, что им интересуется "Барселона".

"Это комплимент для меня, а также это хорошо для моего клуба.

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Приятно слышать, что есть интерес со стороны "Барселоны" ко мне. Это означает, что "Реал Сосьедад" на самом деле делает очень хорошие вещи".

У Микеля контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне Ла Лиги забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах.

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Барселона Микель Мерино
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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