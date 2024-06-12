Мерино - об интересе Барселоны: Это комплимент для меня

Полузащитник "Реала Сосьедад" Микель Мерино прокомментировал слухи о том, что им интересуется "Барселона".

"Это комплимент для меня, а также это хорошо для моего клуба.

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Приятно слышать, что есть интерес со стороны "Барселоны" ко мне. Это означает, что "Реал Сосьедад" на самом деле делает очень хорошие вещи".

У Микеля контракт с испанским клубом рассчитан до июня 2025 года. Футболист в прошлом сезоне Ла Лиги забил 5 голов и отдал 3 голевые передачи в 32 матчах.