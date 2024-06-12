Томас Дилейни не исключает своего возвращения в Копенгаген

У "Севильи" есть серьезная проблема с рядом высокооплачиваемых игроков, которые не входят в состав команды. Один из них - Томас Дилейни, который в прошлом сезоне играл на правах аренды в "Андерлехте" вместе с двумя другими игроками, которые находятся на контракте в испанском клубе, шведом Людвигом Аугустинссоном и аргентинцем Федерико Гаттони.

Бельгийский клуб не может выкупить всех троих, хотя рассматривает возможность сделать исключение для бывшего центрального защитника "Сан-Лоренсо", поэтому Дилейни придется искать новый клуб после чемпионата Европы. Датчанин сейчас сосредоточен на выступлении своей сборной на континентальном турнире. Кроме того, его высокая зарплата в "Севилье" является проблемой для возвращения на родину.

"Это то, что меня беспокоит. Я играл за "Копенгаген" 22 или 23 года и был его фанатом с самого рождения, поэтому он очень близок моему сердцу. Но было три стороны, которые должны были договориться, и, к сожалению, этого не произошло. Но я хотел бы подчеркнуть, что в любом случае дело не в зарплате, как это было сказано в сентябре прошлого года", - сказал датский полузащитник.

Добавим, что Томас Дилейни в прошлом сезоне провел 25 матчей, где отметился голом и 2 результативными передачами.