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Томас Дилейни не исключает своего возвращения в Копенгаген
Об этом сообщает Mundo Deportivo
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
У "Севильи" есть серьезная проблема с рядом высокооплачиваемых игроков, которые не входят в состав команды. Один из них - Томас Дилейни, который в прошлом сезоне играл на правах аренды в "Андерлехте" вместе с двумя другими игроками, которые находятся на контракте в испанском клубе, шведом Людвигом Аугустинссоном и аргентинцем Федерико Гаттони.
Бельгийский клуб не может выкупить всех троих, хотя рассматривает возможность сделать исключение для бывшего центрального защитника "Сан-Лоренсо", поэтому Дилейни придется искать новый клуб после чемпионата Европы. Датчанин сейчас сосредоточен на выступлении своей сборной на континентальном турнире. Кроме того, его высокая зарплата в "Севилье" является проблемой для возвращения на родину.
"Это то, что меня беспокоит. Я играл за "Копенгаген" 22 или 23 года и был его фанатом с самого рождения, поэтому он очень близок моему сердцу. Но было три стороны, которые должны были договориться, и, к сожалению, этого не произошло. Но я хотел бы подчеркнуть, что в любом случае дело не в зарплате, как это было сказано в сентябре прошлого года", - сказал датский полузащитник.
Добавим, что Томас Дилейни в прошлом сезоне провел 25 матчей, где отметился голом и 2 результативными передачами.
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