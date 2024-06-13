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Определился первый претендент на последнюю путевку в испанскую элиту

Испания

В Сегунде первая пара полуфиналистов сыграла ответный матч

Определился первый претендент на последнюю путевку в испанскую элиту

Фото - Instagram oficial del Real Oviedo

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На стадионе "Ипуруа" "Реал Овьедо" обыграл "Эйбар" (2:0). Абель Бретонес появился на поле после перерыва и уже через 8 минут отдал ассист, после которого гости открыли счет.

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8 июня соперники не определили сильнейшего на "Нуэво Карлос Тартьере" (0:0), поэтому "карбайонес" выходят в финал плей-офф. "Синие" провели свой последний сезон Ла Лиги в розыгрыше 2000/01.

Сегодня вечером "Эспаньол" будет принимать хихонский "Спортинг". В первой встрече каталонцы выиграли на выезде (1:0).

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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