Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Определился первый претендент на последнюю путевку в испанскую элиту
В Сегунде первая пара полуфиналистов сыграла ответный матч
Фото - Instagram oficial del Real Oviedo
На стадионе "Ипуруа" "Реал Овьедо" обыграл "Эйбар" (2:0). Абель Бретонес появился на поле после перерыва и уже через 8 минут отдал ассист, после которого гости открыли счет.
8 июня соперники не определили сильнейшего на "Нуэво Карлос Тартьере" (0:0), поэтому "карбайонес" выходят в финал плей-офф. "Синие" провели свой последний сезон Ла Лиги в розыгрыше 2000/01.
Сегодня вечером "Эспаньол" будет принимать хихонский "Спортинг". В первой встрече каталонцы выиграли на выезде (1:0).
Популярное сейчас
- Зинченко - о травме Миколенко: Я был злой. Ты знаешь, что мы готовимся к Евро, а у вас завтра отпуск - зачем это делать?
- Известна сумма, которую получит Маркевич в случае увольнения из Карпат
- Наиболее европейская сборная Украины в истории. UA-Футбол представляет участников Евро-2024: Украина
- Стали известны планы Хави на будущее
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО