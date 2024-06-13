Лапорта - об увольнении Хави: Он взял Барселону в очень трудное время, но ей нужен был новый импульс

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил мотивы увольнения Хави Эрнандеса с должности главного тренера.

"Он взял команду в очень трудное время, выиграл исторический титул Ла Лиги с Суперкубком и оставил после себя ряд молодых игроков, которые в будущем выиграют много трофеев.

Мы приняли такое решение, потому что был необходим новый импульс. Мы выбрали ценного и ответственного тренера", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.