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Лапорта - об увольнении Хави: Он взял Барселону в очень трудное время, но ей нужен был новый импульс

Испания

О личном конфликте речи не идёт

Лапорта - об увольнении Хави: Он взял Барселону в очень трудное время, но ей нужен был новый импульс

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил мотивы увольнения Хави Эрнандеса с должности главного тренера.

"Он взял команду в очень трудное время, выиграл исторический титул Ла Лиги с Суперкубком и оставил после себя ряд молодых игроков, которые в будущем выиграют много трофеев.

Мы приняли такое решение, потому что был необходим новый импульс. Мы выбрали ценного и ответственного тренера", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

Напомним, что вместо Хави "сине-гранатовых" возглавил Ханс-Дитер Флик. Ранее этот специалист работал с "Баварией" и сборной Германии.

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Жоан Лапорта Хави тренер
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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