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Лапорта - об увольнении Хави: Он взял Барселону в очень трудное время, но ей нужен был новый импульс
О личном конфликте речи не идёт
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта объяснил мотивы увольнения Хави Эрнандеса с должности главного тренера.
"Он взял команду в очень трудное время, выиграл исторический титул Ла Лиги с Суперкубком и оставил после себя ряд молодых игроков, которые в будущем выиграют много трофеев.
Мы приняли такое решение, потому что был необходим новый импульс. Мы выбрали ценного и ответственного тренера", — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
Напомним, что вместо Хави "сине-гранатовых" возглавил Ханс-Дитер Флик. Ранее этот специалист работал с "Баварией" и сборной Германии.
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