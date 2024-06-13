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Альваро Мората: Если я вижу, что Атлетико хочет подписать восемь форвардов, думаю, я не являюсь приоритетом для клуба
Испанец готов сменить клубную прописку
Getty Images/Global Images Ukraine
В течение последних нескольких недель было много разговоров о центральных нападающих в орбите мадридского "Атлетико" на следующий сезон. Все эти слухи достигли ушей Альваро Мораты, который не прикусывает язык и откровенно говорит о своих чувствах и о своем будущем в составе "матрасников" на Cadena Ser.
"Я предполагаю, что то, что будет в прессе, будет тем, о чем они (мадридский "Атлетико") говорят. Вот насколько ясно я вам об этом говорю. Я с ними не разговаривал. Если я вижу, что "матрасники" хотят подписать восьмерых форвардов, думаю, я не являюсь приоритетом клуба. Я не могу оставаться в "Атлетико", не играть и не быть приоритетом. Этот год мог сложиться совсем иначе, и я провел не тот сезон, на который многие ожидали. Я не против того, что мое будущее еще не решено. Это первый раз, когда мне вообще все равно. Я не могу ничего решить отсюда. Я говорил со своим агентом и семьей о вариантах, но мне все равно. С опытом вы знаете, что все, что может отвлечь вас, не является положительным", - заявил в интервью нападающий "Атлетико".
Добавим, что Альваро Мората в прошлом сезоне провел 48 матчей, где отметился 21 голом и 5 передачами.
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