Модрич согласился на двукратное снижение зарплаты ради нового контракта с Реалом

Полузащитник "Реала" Лука Модрич готов пойти на уступки для того, чтобы остаться в мадридском клубе.

По информации Ok Diario, 38-летний футболист согласовал новый контракт со "сливочными" до июня 2025 года. Оклад хорвата будет составлять 5 млн евро после уплаты налогов - это вдвое меньше, чем в сравнении с предыдущим соглашением.

Напомним, в составе "Реала" Модрич выступает с 2012 года. В прошедшем сезоне Лука отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами в 46 матчах во всех турнирах.