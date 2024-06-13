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Модрич согласился на двукратное снижение зарплаты ради нового контракта с Реалом

Испания

Благородный поступок

Модрич согласился на двукратное снижение зарплаты ради нового контракта с Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Реала" Лука Модрич готов пойти на уступки для того, чтобы остаться в мадридском клубе.

По информации Ok Diario, 38-летний футболист согласовал новый контракт со "сливочными" до июня 2025 года. Оклад хорвата будет составлять 5 млн евро после уплаты налогов - это вдвое меньше, чем в сравнении с предыдущим соглашением.

Напомним, в составе "Реала" Модрич выступает с 2012 года. В прошедшем сезоне Лука отметился двумя забитыми мячами и восемью результативными передачами в 46 матчах во всех турнирах.

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Источник:
Ok Diario
Опубликовал: Александр Бураков
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