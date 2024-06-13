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Атлетик объявил о продлении контракта со звёздным ветераном

Испания

Ещё на один год

Атлетик объявил о продлении контракта со звёздным ветераном

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Андер Эррера продлил контракт с "Атлетиком". Об этом сообщает пресс-служба басконского клуба.

Новое соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне 34-летний Эррера стал обладателем Кубка Испании. На счету хавбека 3 ассиста в 27 матчах.

Ранее испанский полузащитник также выступал в составе "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Сарагосы".

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Опубликовал: Александр Бураков
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