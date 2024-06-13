35-летний Витсель подписал новый контракт с Атлетико

Пресс-служба "Атлетико" объявила о продлении соглашения с Акселем Витселем.

Новый контракт бельгийского полузащитника будет рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, что в составе "матрасников" Витсель выступает с момента перехода с дортмундской "Боруссии" в 2022-м году.

В предыдущем сезоне 35-летний футболист провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил два гола.