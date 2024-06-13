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35-летний Витсель подписал новый контракт с Атлетико

Испания

Бельгиец всё ещё нужен команде

35-летний Витсель подписал новый контракт с Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба "Атлетико" объявила о продлении соглашения с Акселем Витселем.

Новый контракт бельгийского полузащитника будет рассчитан до июня 2025 года.

Напомним, что в составе "матрасников" Витсель выступает с момента перехода с дортмундской "Боруссии" в 2022-м году.

В предыдущем сезоне 35-летний футболист провёл 51 матч во всех турнирах, в которых забил два гола.

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Атлетико (Мадрид) Аксель Витсель контракт
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Опубликовал: Александр Бураков
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