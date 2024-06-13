Мората о критике в свой адрес: После Евро будет время обо всем этом поговорить. Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я здесь жалуюсь или что я плакса

Альваро Мората является одним из самых результативных игроков в истории своей сборной, забив 35 голов в 73 поединках. Кроме того, на Евро-2024 форвард будет выводить на поле свою команду как капитан. Но на протяжении всей его карьеры за сборную, Мората сталкивался с критикой и освистыванием в свой адрес со стороны собственных болельщиков, как это произошло во время товарищеского матча с Бразилией.

"Когда закончится чемпионат Европы, будет время обо всем этом поговорить, потому что сейчас не время. Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я здесь жалуюсь или что я плакса. Но позже это будет тема, о которой я без проблем смогу поговорить, открыться и сказать, что я чувствую", - заявил испанский форвард в интервью Cadena Ser.

Добавим, что в прошлом сезоне Альваро Мората провел 48 матчей, где отметился 21 забитым мячом и 5 ассистами.