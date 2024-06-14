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Испанская прокуратура приготовила для Анчелотти 5-летний срок лишения свободы

Испания

Наставник королевского клуба подозревается в уклонении от уплаты налогов

Испанская прокуратура приготовила для Анчелотти 5-летний срок лишения свободы

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Сообщается, что тренер "Реала" с помощью оффшоров на Британских Виргинских островах скрывал доходы от использования имиджевых прав.

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Речь идет о налоговом мошенничестве почти на 1 млн евро в 2014-2015 годах. Государственная прокуратура настаивает на 5-летнем лишении свободы на основе доказательств по двум делам.

Впрочем, сторона специалиста уже передала в фемиду документ, подтверждающий факт внесения залога. Отмечается, что сумма составляет значительную долю средств, фигурирующих в обвинениях. Это действие должно изменить ход событий.

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Источник:
El Mundo
Опубликовал: Александр Симченко
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