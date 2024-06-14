Вильярреал продлил контракт с голкипером Филипом Йёргенсеном

"Вильярреал" и Филип Йёргенсен достигли договоренности о продлении контракта. Новое соглашение игрока с "желтой субмариной" будет действовать до 2029 года.

Филип Йёргенсен в прошлом сезоне вытеснил из стартового состава ветерана Пепе Рейну. 22-летний голкипер провел 36 матчей в чемпионате, где в 6 из них оставил свои ворота сухими, пропустив 63 гола. Кроме того, Филип Йёргенсен стал вратарем, который сделал наибольшее количество сейвов в последнем сезоне Ла Лиги (143).

Напомним, что по итогам испанского чемпионата "Вильярреал" занял восьмое место в турнирной таблице.