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Вильярреал продлил контракт с голкипером Филипом Йёргенсеном
Об этом говорится на официальном сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Вильярреал" и Филип Йёргенсен достигли договоренности о продлении контракта. Новое соглашение игрока с "желтой субмариной" будет действовать до 2029 года.
Филип Йёргенсен в прошлом сезоне вытеснил из стартового состава ветерана Пепе Рейну. 22-летний голкипер провел 36 матчей в чемпионате, где в 6 из них оставил свои ворота сухими, пропустив 63 гола. Кроме того, Филип Йёргенсен стал вратарем, который сделал наибольшее количество сейвов в последнем сезоне Ла Лиги (143).
Напомним, что по итогам испанского чемпионата "Вильярреал" занял восьмое место в турнирной таблице.
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