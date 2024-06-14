Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Начо может стать одноклубником Карима Бензема в Саудовской Аравии
Об этом сообщает Marca
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В течение последних недель имя капитана мадридского "Реала" все чаще появлялось в СМИ относительно будущего продолжения карьеры. Казалось, что Начо остановит свой выбор на американской MLS, впрочем, сейчас игрок рассматривает предложения и из Саудовской Аравии (недавно были слухи об "Аль-Наср", команде Криштиану Роналду).
Сообщается, что защитник "Реала" находится на грани подписания контракта с "Аль-Иттихад", командой Карима Бензема, которая предлагает ему двухлетний контракт стоимостью около 20 млн евро за сезон. Предложение саудовской стороны значительно выше предложения мадридского клуба, где до этого сезона он получал зарплату около 5,5 млн евро. На прошлой неделе спортивный директор "Аль-Иттихад" Рамон Планес находился в Мадриде с визитом, который положил начало сделке, все еще ожидающей окончательного подписания. Ее также одобрил Карим Бензема, который прошлым летом перешел из "Реала" в саудовский клуб.
Добавим, что в прошлом сезоне Начо провел 45 матчей во всех турнирах. Он вместе с командой выиграл Суперкубок Испании, Примеру и Лигу чемпионов.
Популярное сейчас
- Историческое решение. Команду Второй лиги впервые возглавит женщина
- Сегодня стартует Чемпионат Европы по футболу 2024 года
- 7 клубов будут бороться за Авагимяна
- Лунин: В харьковском Арсенале я пять дней в неделю был нападающим, а один день — вратарем
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Еще одним завидным холостяком меньше. Хавбек Шахтера связал себя узами брака. ФОТО