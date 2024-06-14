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Начо может стать одноклубником Карима Бензема в Саудовской Аравии

Испания

Об этом сообщает Marca

Начо может стать одноклубником Карима Бензема в Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В течение последних недель имя капитана мадридского "Реала" все чаще появлялось в СМИ относительно будущего продолжения карьеры. Казалось, что Начо остановит свой выбор на американской MLS, впрочем, сейчас игрок рассматривает предложения и из Саудовской Аравии (недавно были слухи об "Аль-Наср", команде Криштиану Роналду).

Сообщается, что защитник "Реала" находится на грани подписания контракта с "Аль-Иттихад", командой Карима Бензема, которая предлагает ему двухлетний контракт стоимостью около 20 млн евро за сезон. Предложение саудовской стороны значительно выше предложения мадридского клуба, где до этого сезона он получал зарплату около 5,5 млн евро. На прошлой неделе спортивный директор "Аль-Иттихад" Рамон Планес находился в Мадриде с визитом, который положил начало сделке, все еще ожидающей окончательного подписания. Ее также одобрил Карим Бензема, который прошлым летом перешел из "Реала" в саудовский клуб.

Добавим, что в прошлом сезоне Начо провел 45 матчей во всех турнирах. Он вместе с командой выиграл Суперкубок Испании, Примеру и Лигу чемпионов.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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