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"Даже если поступит предложение - я не хочу". Довбик назвал клуб, в который он точно не перейдет

Испания

Один вариант уже отпал

"Даже если поступит предложение - я не хочу". Довбик назвал клуб, в который он точно не перейдет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик ответил на вопросы о своем будущем.

"Манчестер Сити"? У них есть план на несколько лет. Холанд - это часть их проекта. Если даже поступит предложение - идти туда вторым форвардом... Я этого не хочу.

Пока еще ничего не понятно. Все только начинается. Сегодня только трансферное окно открылось", - сказал форвард в интервью SportArena.

Напомним, Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2024/25. На счету украинца 24 забитых гола.

Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны "Атлетико" и "Наполи".

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Манчестер Сити Артем Довбик Жирона Эрлинг Холанд
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Источник:
SportArena
Опубликовал: Александр Бураков
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