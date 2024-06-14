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"Даже если поступит предложение - я не хочу". Довбик назвал клуб, в который он точно не перейдет
Один вариант уже отпал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик ответил на вопросы о своем будущем.
"Манчестер Сити"? У них есть план на несколько лет. Холанд - это часть их проекта. Если даже поступит предложение - идти туда вторым форвардом... Я этого не хочу.
Пока еще ничего не понятно. Все только начинается. Сегодня только трансферное окно открылось", - сказал форвард в интервью SportArena.
Напомним, Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании в сезоне 2024/25. На счету украинца 24 забитых гола.
Ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны "Атлетико" и "Наполи".
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