"Даже если поступит предложение - я не хочу". Довбик назвал клуб, в который он точно не перейдет

Нападающий "Жироны" и сборной Украины Артем Довбик ответил на вопросы о своем будущем.

"Манчестер Сити"? У них есть план на несколько лет. Холанд - это часть их проекта. Если даже поступит предложение - идти туда вторым форвардом... Я этого не хочу.

Пока еще ничего не понятно. Все только начинается. Сегодня только трансферное окно открылось", - сказал форвард в интервью SportArena.