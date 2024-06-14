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Жирона подписала защитника из пражской Спарты

Испания
Обновлено

Крейчи переходит в Ла Лигу

Жирона подписала защитника из пражской Спарты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Жирона" начала сотрудничать с 25-летним защитником Ладиславом Крейчи.

Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029 года.

Ладислав выступал за пражскую "Спарту" с 2019 года. За это время футболист провел за команду 148 матчей, в которых забил 44 гола и отдал 12 ассистов.

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Спарта (Прага) Жирона Ладислав Крейчи
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Источник:
girona fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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