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Жирона подписала защитника из пражской Спарты
Крейчи переходит в Ла Лигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" начала сотрудничать с 25-летним защитником Ладиславом Крейчи.
Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2029 года.
✍️ Recorda el meu nom: Ladislav Krejčí. pic.twitter.com/8ljNZZPCZr— Girona FC (@GironaFC) June 14, 2024
Ладислав выступал за пражскую "Спарту" с 2019 года. За это время футболист провел за команду 148 матчей, в которых забил 44 гола и отдал 12 ассистов.
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Источник:girona fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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