  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид борется за Франко Мастантуоно. Барса и Челси позади
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид борется за Франко Мастантуоно. Барса и Челси позади

Испания

На данный момент нет устных соглашения

Реал Мадрид борется за Франко Мастантуоно. Барса и Челси позади

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" продолжает вести неформальные переговоры с "Ривер Плейтом" за Франко Мастантуоно.

За сведением AS, мадридский "Реал" не оказывается от идеи подписания 16-летнего Франко Мастантуоно. За атакующим полузащитником также следят "Барселона" и "Челси", но позиция "Реал Мадрида" касательно трансфера сильнее, чем у "Барселоны" или "Челси". Отмечается, что отступные Мастантуоно в размере 41 миллиона евро.

Читайте такжеВчера он был суперталантом, сегодня - не нужен сборной Англии. Джек Грилиш и его падение в никуда

Напомним, Франко Мастантуоно сыграл в 18 играх, в которых отличился 2 голами и одной результативной передачей. Контракт аргентинца с "Ривером" рассчитан до декабря 2026 года.

По теме
yellow-arrow
Два-три трансфера. Руководство Барсы определилось по поводу покупок этим летом
yellow-arrow
Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории
yellow-arrow
Атлетико ведет переговоры по трансферу Довбика, Милан и Наполи контактировали с агентом
Барселона Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Франко Мастантуоно
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости