Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал Мадрид борется за Франко Мастантуоно. Барса и Челси позади
На данный момент нет устных соглашения
Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" продолжает вести неформальные переговоры с "Ривер Плейтом" за Франко Мастантуоно.
За сведением AS, мадридский "Реал" не оказывается от идеи подписания 16-летнего Франко Мастантуоно. За атакующим полузащитником также следят "Барселона" и "Челси", но позиция "Реал Мадрида" касательно трансфера сильнее, чем у "Барселоны" или "Челси". Отмечается, что отступные Мастантуоно в размере 41 миллиона евро.
Напомним, Франко Мастантуоно сыграл в 18 играх, в которых отличился 2 голами и одной результативной передачей. Контракт аргентинца с "Ривером" рассчитан до декабря 2026 года.
Популярное сейчас
- Германия разбила Шотландию, ПСЖ купил россиянина, Хуммельс покинул Дортмунд. Главные новости за 14 июня
- Президент Металлиста 1925 назвал причины, из-за которых он может отвернуться от футбола
- Пенальти, красная, автогол, офсайдный гол, 0 ударов от гостей. Германия – Шотландия 5:1. Обзор матча и видео голов
- "Даже если поступит предложение - я не хочу". Довбик назвал клуб, в который он точно не перейдет
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО
- Настоящий кельт. Пеп Гвардиола взорвал соцсети своим образом на первом матче Финала НБА. ФОТО