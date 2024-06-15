Реал Мадрид борется за Франко Мастантуоно. Барса и Челси позади

"Реал Мадрид" продолжает вести неформальные переговоры с "Ривер Плейтом" за Франко Мастантуоно.

За сведением AS, мадридский "Реал" не оказывается от идеи подписания 16-летнего Франко Мастантуоно. За атакующим полузащитником также следят "Барселона" и "Челси", но позиция "Реал Мадрида" касательно трансфера сильнее, чем у "Барселоны" или "Челси". Отмечается, что отступные Мастантуоно в размере 41 миллиона евро.

Напомним, Франко Мастантуоно сыграл в 18 играх, в которых отличился 2 голами и одной результативной передачей. Контракт аргентинца с "Ривером" рассчитан до декабря 2026 года.