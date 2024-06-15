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Два-три трансфера. Руководство Барсы определилось по поводу покупок этим летом
Многие игроки покинут команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Барселоны" вместе с Хансом Фликом пришли к взаимному решению относительно трансферных целей на это лето.
По информации источника, Ханси Флик и руководство "Барсы" пришли к единогласному решению о покупке и продаже игроков из-за непростой финансовой ситуации. Отмечается, что этим летом клуб может попрощаться с десятью игроками, а присоединиться к "Барсе" смогут два, максимум три игрока.
Кто может покинуть клуб, а кто наоборот присоединиться к команде пока известно.
Напомним, президент "Барселоны" Жоан Лапорта уволил Хави из-за того, что он хотел существенных изменений в составе.
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