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Два-три трансфера. Руководство Барсы определилось по поводу покупок этим летом

Испания

Многие игроки покинут команду

Два-три трансфера. Руководство Барсы определилось по поводу покупок этим летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Барселоны" вместе с Хансом Фликом пришли к взаимному решению относительно трансферных целей на это лето.

По информации источника, Ханси Флик и руководство "Барсы" пришли к единогласному решению о покупке и продаже игроков из-за непростой финансовой ситуации. Отмечается, что этим летом клуб может попрощаться с десятью игроками, а присоединиться к "Барсе" смогут два, максимум три игрока.

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Кто может покинуть клуб, а кто наоборот присоединиться к команде пока известно.

Напомним, президент "Барселоны" Жоан Лапорта уволил Хави из-за того, что он хотел существенных изменений в составе.

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Барселона Ханси Флик
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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