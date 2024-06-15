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Серхи Роберто уже рассматривает новые предложения от клубов чемпионата Испании

Испания

Смирился с возможным уходом

Серхи Роберто уже рассматривает новые предложения от клубов чемпионата Испании

barca

Новина українською

Серхи Роберто ищет себе новый клуб. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, полузащитник и капитан "Барселоны" Серхи Роберто смирился с тем, что он может покинуть команду этим летом, и ищет варианты куда перейти. Отмечается, что Роберт интересуется "Жироной", "Севильей" и "Валенсией".

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Напомним, Серхи Роберто принял участие в 24 матчах в сезоне 2023/24 во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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Барселона Серхи Роберто
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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