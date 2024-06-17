Потенциальная замена для Яремчука? Валенсия интересуется форвардом Манчестер Юнайтед

"Валенсия" заинтересована в услугах нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, испанский клуб уже сделал стартовое предложение по 22-летнему футболисту в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что вариант с переездом в Испанию ныне является приоритетным для самого Гринвуда. Прошлый сезон Мэйсон провёл в аренде в "Хетафе", и записал за это время на свой счёт 10 забитых мячей и шесть результативных передач.