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Потенциальная замена для Яремчука? Валенсия интересуется форвардом Манчестер Юнайтед

Испания

Намечается возвращение в Испанию

Потенциальная замена для Яремчука? Валенсия интересуется форвардом Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/ManUtd / Автор: неизвестен

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"Валенсия" заинтересована в услугах нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда. Об этом сообщает The Mirror.

По информации источника, испанский клуб уже сделал стартовое предложение по 22-летнему футболисту в размере 25 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что вариант с переездом в Испанию ныне является приоритетным для самого Гринвуда. Прошлый сезон Мэйсон провёл в аренде в "Хетафе", и записал за это время на свой счёт 10 забитых мячей и шесть результативных передач.

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Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд Валенсия
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Источник:
The Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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